Canelones refuerza controles de verano por ruidos molestos y picadas ilegales

Friday, 16 January 2026 16:58

Durante la temporada estival, la Intendencia de Canelones aplica nuevamente el programa Canelones Veranea Seguro, un operativo orientado al control y la prevención en zonas costeras y áreas de alta concurrencia. La iniciativa se desarrolla en coordinación con la Jefatura de Policía de Canelones y la Prefectura Nacional Naval.

El operativo comprende acciones vinculadas al tránsito, la actividad nocturna y el uso de los espacios públicos. Entre los ejes principales se incluyen el control de ruidos molestos, las picadas ilegales y otras conductas que afectan la convivencia. Para ello, se realizan patrullajes terrestres y marítimos, recorridas aleatorias en distintos puntos de la costa y un esquema de trabajo conjunto entre dependencias departamentales, fuerzas de seguridad y organismos nacionales.

La edición 3.0 del programa fue presentada este jueves 15 de enero en la Ciudad de la Costa, con la presencia de autoridades departamentales, policiales y de Prefectura. En la actividad se informó que, durante 2024, las denuncias ingresadas a través del teléfono 1828 por ruidos molestos y picadas ilegales registraron una reducción cercana al 75 %. Además, se indicó que en la actual edición se incorporarán nuevas tecnologías y que, en eventos de gran convocatoria, se instalará un Centro de Monitoreo Móvil para reforzar los controles.

