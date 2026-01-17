Cuatro vehículos chocaron en un semáforo de la ruta Interbalnearia

Details Saturday, 17 January 2026 15:25

Un siniestro de tránsito registrado en la tarde de este viernes provocó afectaciones en la circulación de la ruta Interbalnearia y dejó como saldo dos personas lesionadas.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 23.500, en el cruce con la avenida Gonchi Rodríguez, y estuvo protagonizado por cuatro vehículos: dos camionetas, un camión y un automóvil, que se desplazaban en el mismo sentido, de oeste a este.

Según la información disponible, al llegar al semáforo los vehículos que iban adelante redujeron la velocidad y el auto que venía detrás no logró frenar a tiempo, lo que provocó un choque en cadena.

Como resultado del impacto, la conductora del automóvil y un acompañante de una de las camionetas sufrieron lesiones leves y fueron atendidos en el lugar. No se registraron heridos de gravedad.

Foto: Dirección Nacional de Policía Caminera

