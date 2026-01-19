Monday, 19 January 2026

 
TITULARES

Un auto impactó contra una parada de ómnibus y dejó seis lesionados en Toledo

Details
Monday, 19 January 2026 14:51

Seis personas resultaron heridas en un siniestro de tránsito ocurrido el sábado por la noche en la ciudad de Toledo, departamento de Canelones, luego de que un automóvil impactara contra una parada de ómnibus ubicada sobre la ruta 6.

El hecho se produjo sobre las 22:00 horas, en el kilómetro 23 de la ruta 6, en la intersección con la ruta 85, cuando varias personas aguardaban un ómnibus. El vehículo se desvió de la calzada, subió a la vereda y chocó contra la estructura.

Entre los heridos había dos adolescentes, de 16 y 18 años. Todos presentaban lesiones de distinta entidad y fueron trasladados a centros de salud de la zona y de Montevideo.

El conductor, un hombre de 37 años, fue sometido a una prueba de espirometría, que arrojó un resultado positivo de 1,96 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que quedó detenido y a disposición de la Fiscalía.

Foto: Jefatura de Policía de Canelones

Espacio patrocinado

RECIENTES

Haga click en el aviso para más información 👇

January 19, 2026

Policía Caminera alertó por estafas que usan su identidad para pedir dinero

January 19, 2026

Un auto impactó contra una parada de ómnibus y dejó seis lesionados en Toledo

January 19, 2026

Trágico accidente en Rocha: tres fallecidos en la represa de India Muerta

January 19, 2026
Actualidad

EDICIÓN

CLASIFICADOS

VIDEOS

Casas naturales

July 11, 2022

MI CUENTA

ENLACES

  • BCU
  • BROU
  • BPS
  • BSE
  • DGI
  • Juegos Azar

LAS MÁS LEÍDAS

ACTUALIDAD

Infórmese a través de ACTUALIDAD

ACTUALIDAD Portal

Copyright © 2026 ACTUALIDAD. Todos los derechos reservados.