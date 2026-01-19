Un auto impactó contra una parada de ómnibus y dejó seis lesionados en Toledo

Details Monday, 19 January 2026 14:51

Seis personas resultaron heridas en un siniestro de tránsito ocurrido el sábado por la noche en la ciudad de Toledo, departamento de Canelones, luego de que un automóvil impactara contra una parada de ómnibus ubicada sobre la ruta 6.

El hecho se produjo sobre las 22:00 horas, en el kilómetro 23 de la ruta 6, en la intersección con la ruta 85, cuando varias personas aguardaban un ómnibus. El vehículo se desvió de la calzada, subió a la vereda y chocó contra la estructura.

Entre los heridos había dos adolescentes, de 16 y 18 años. Todos presentaban lesiones de distinta entidad y fueron trasladados a centros de salud de la zona y de Montevideo.

El conductor, un hombre de 37 años, fue sometido a una prueba de espirometría, que arrojó un resultado positivo de 1,96 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que quedó detenido y a disposición de la Fiscalía.

Foto: Jefatura de Policía de Canelones

