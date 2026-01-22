Beneficios vigentes del 10% y 15% para pagos de la contribución 2026

Details Thursday, 22 January 2026 19:16

La Intendencia de Canelones anunció beneficios del 10 % por pago al contado y 15 % para buenos pagadores en la contribución de padrones urbanos y suburbanos.

Quienes cumplieron con el pago de la contribución en el año 2025 en fecha pueden acceder al beneficio de buen pagador, correspondiente a un 15 % de descuento para los pagos de este año 2026.

Además, hay un beneficio de 10 % de descuento para quienes paguen al contado la contribución del año 2026, hasta el 18 de febrero inclusive.

La directora general de Recursos Financieros de la Intendencia de Canelones, Carolina López, explicó que quienes califican para ambos beneficios pueden acceder a un descuento de hasta un 23,5 % de descuento en la contribución.

Este porcentaje deviene de descontar primero un 15 % del importe total del tributo y el 10 % de descuento por pago al contado del saldo. López precisó que “los padrones que obtienen estos beneficios son los padrones urbanos y suburbanos”.

