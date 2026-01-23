Reabrió el Paseo Gastronómico de Parque del Plata tras obras de remodelación

Details Friday, 23 January 2026 18:03

El Paseo Gastronómico de Parque del Plata reabrió tras una serie de obras que mejoraron su infraestructura y condiciones generales.

Ubicado en avenida 50 Metros y la rambla del arroyo Solís Chico, el espacio apunta a afianzarse como un atractivo turístico y a ampliar la oferta gastronómica, además de generar empleo en la Costa de Oro.

Actualmente, el paseo reúne una decena de emprendimientos, con propuestas que incluyen pescados, parrilla, pizzas, hamburguesas, cafetería y cocina de distintos orígenes. También se prevé fomentar el trabajo asociativo y avanzar en nuevas mejoras, como el cerramiento del predio para asegurar su funcionamiento durante todo el año.

El secretario general de la Intendencia de Canelones, Pedro Irigoin, repasó los inicios del proyecto y valoró el alcance de la intervención, al señalar que el paseo cuenta hoy con “unas instalaciones espectaculares que le agregan muchísimo a una costa que ya se distingue por su entorno natural”.

En tanto, el director de Desarrollo Económico del Gobierno de Canelones, Sebastián Vázquez, señaló que las obras permitieron contar con “emprendimientos con condiciones de trabajo mucho mejores”, lo que habilita extender los períodos de funcionamiento y aumentar los jornales, y destacó el crecimiento progresivo del proyecto, donde “cada etapa trajo a la siguiente”.

