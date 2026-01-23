León Gieco realizó una recorrida por el Sendero de la Memoria en Canelones

Details Friday, 23 January 2026 18:34

León Gieco visitó el Sendero de la Memoria del Parque Roosevelt - Parque de los Derechos, donde realizó una recorrida guiada por el espacio.

Tras la caminata, el músico ofreció una breve actuación ante un público reducido, conformado principalmente por familiares de personas desaparecidas. Acompañado por su guitarra y armónica, interpretó tres canciones: El desembarco y La memoria, de su autoría, y Como la cigarra, de María Elena Walsh.

Durante su visita, Gieco manifestó su adhesión a iniciativas vinculadas a la memoria y los derechos humanos, al señalar que “en cualquier trabajo que se haga respetando los derechos humanos y la memoria, yo estoy”. También subrayó la importancia de transmitir estos valores desde la infancia, al sostener que “ahí esta el secreto para conservarla”.

El artista describió al sendero como un lugar con una carga simbólica particular y destacó el esfuerzo de quienes impulsaron su creación. “Le tengo tanto respeto a esas personas que se preocupan por realizar estas cosas. Es como encontrar hermanos de lucha”, expresó. Por último, indicó su intención de participar nuevamente este año en las actividades previstas para el 20 de mayo, en el marco del mes de la memoria.

