Un hombre fue detenido por un hurto en la vivienda de su vecino en Las Piedras

Details Monday, 02 February 2026 13:47

Un hurto ocurrido en una vivienda de la ciudad de Las Piedras fue esclarecido tras una investigación policial que permitió identificar y detener al presunto autor, un hombre de 35 años, vecino lindero de la víctima, que había tenido contacto previo con el domicilio por tareas de mantenimiento.

La denuncia fue realizada el pasado 15 de enero, cuando el propietario regresó a su casa y constató daños en el mosquitero de una ventana frontal. Al ingresar, advirtió la falta de una garrafa de 13 kilos, además de mochilas y varios bolsos.

El análisis de registros de cámaras de seguridad permitió observar a un individuo ingresando al predio y retirándose con los objetos sustraídos. El sospechoso fue identificado como J.J.G.A., poseedor de antecedentes por hurtos.

Posteriormente, el hombre fue ubicado por personal de la unidad PADO durante un patrullaje preventivo en las calles Senén Rodríguez y Brasil. Al ser identificado, se constató que mantenía una requisitoria pendiente vinculada al hecho investigado.

Finalmente, tras la audiencia realizada en el Juzgado Letrado de 2º Turno de Las Piedras, la Justicia lo condenó por ser "autor penalmente responsable de un delito de hurto especialmente agravado por la penetración domiciliaria", imponiéndole una pena de 12 meses de prisión de cumplimiento efectivo.

