El alcalde de La Paz, Juan Tons, señaló que el municipio enfrenta varios desafíos, en especial en el plano social

Details Friday, 20 March 2026 12:59

El alcalde de La Paz, Juan Tons, realizó un balance muy positivo de las actividades desarrolladas durante febrero en el marco de los festejos y propuestas culturales organizadas por el municipio para celebrar un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad y afirmó: “El balance de febrero fue estupendo, hacía años que no veía a la gente disfrutar tanto”.

Según explicó Tons, el mes estuvo marcado por una intensa agenda que “incluyó espectáculos artísticos, actividades deportivas y propuestas culturales en distintos barrios de la ciudad”.

“Fueron un conjunto de actividades, más de una por día, en algunos días dos o tres, desde el 2 de febrero en adelante”, señaló Tons, destacando el esfuerzo organizativo que implicó para el municipio “sostener esa programación”.

El alcalde aclaró que la valoración no es solo institucional, sino también de la propia comunidad. “El balance no es el mío, es el que la gente nos ha comentado a través de las redes y personalmente a mí y a los concejales. Ha sido un balance estupendo”, afirmó.

MÚLTIPLES ACTIVIDADES

Durante el mes de febrero se desarrollaron distintas actividades culturales que abarcaron múltiples expresiones artísticas. “Tuvimos desde muestras de expresión plástica, de pinturas y exposiciones, hasta todos los géneros de la música”, explicó.

Entre las propuestas destacadas estuvo una peña que reunió a artistas locales. “Realizamos una peña con todos nuestros grupos de danza y nuestros cantantes de música popular que fue muy exitosa”, comentó.

También se organizaron festivales temáticos con fuerte presencia de artistas de la zona. “Armamos un festival de rock, tres grupos locales, y un festival de tango donde actuaron nuestros artistas antes de los artistas de nivel nacional, que se fueron muy contentos por el nivel de nuestros artistas locales”, señaló.

El cierre de las actividades fue un festival de música tropical. “Terminó en un baile gigante con la gente bailando enfrente del escenario. Las fotos de drones son elocuentes por la cantidad de gente que fue”, expresó.

Para Tons, el ambiente que se vivió durante los espectáculos fue especialmente significativo. “Hacía años que no veía a la gente disfrutar tanto. La gente bailó, se divirtió, hicieron un trencito enfrente del escenario, la verdad que hacía años que no veía este tipo de alegría”, afirmó.

Además, destacó que todas las actividades se desarrollaron con total tranquilidad. “En todos los eventos no se registró ningún tipo de agresión ni de falta. La verdad que estamos muy contentos”, dijo.

ACTIVIDADES EN LOS BARRIOS DE LA PAZ

La programación también incluyó propuestas descentralizadas en distintos puntos de la ciudad. “En unos siete barrios de La Paz se hicieron eventos. La descentralización también tiene que estar prevista”, señaló el alcalde.

Entre las iniciativas culturales se destacó el cine en los barrios.

“Preparamos un equipo para hacer cine en los barrios y tuvimos que hablar con las productoras para poder proyectar algunas películas actuales. Todo eso se hace con procedimientos formales”, explicó.

DEPORTE Y TRADICIÓN

El deporte también formó parte de la agenda de celebraciones. Uno de los eventos destacados fue el campeonato de bochas por el aniversario de la ciudad.

“Tenemos una asociación de bochas muy potente y una de las mejores canchas del departamento. El objetivo ahora es ver si la podemos techar este año o el próximo”, indicó Tons.

También se organizó una feria deportiva en medio de los festejos, con múltiples disciplinas. “La plaza de deportes se vistió de gala con voleibol, ping pong, halterofilia y muchas otras disciplinas. Todas las canchas estaban llenas de gente haciendo actividades durante toda la tarde”, relató.

DESAFÍOS SOCIALES Y VARIOS PROYECTOS

Más allá de la evaluación positiva de las actividades culturales, Tons señaló que el municipio enfrenta desafíos importantes, especialmente en el plano social.

“Tenemos gente en situación de calle y también un tema de insuficiencia alimentaria en algunos sectores de la población. Los comedores cumplen un rol fundamental y hay que apoyarlos”, expresó.

Otro de los temas que el municipio comenzará a abordar es el bienestar animal. “Es un tema que el municipio nunca atacó y que vamos a empezar a trabajar con políticas educativas y castraciones”, adelantó.

“Uno de los grandes debes de la ciudad es el tema de la entrada de La Paz por el arroyo y también el proyecto de la piscina, que por lo menos queremos iniciar”, explicó.

Además, el municipio trabaja en mejorar la conectividad y el ordenamiento vial de la ciudad.

“Necesitamos un plan de ordenamiento vial que oriente el tránsito y conecte la actividad comercial con el transporte colectivo y con los circuitos de las personas”, señaló.

DESARROLLO URBANO

En materia de desarrollo urbano, uno de los proyectos en estudio es la recuperación de antiguas canteras para convertirlas en suelo urbano.

“Estamos hablando con los dueños de las canteras para ver si esos predios se pueden fraccionar y transformar en suelo urbano lo que hoy son pozos”, indicó.

También se proyecta la creación del Parque Oriental, en un área cercana a la cantera de Coppola, y se trabaja en temas ambientales vinculados al saneamiento.

“El tema del saneamiento es central. Tuvimos una reunión con el presidente de OSE y recibimos buenas noticias porque se va a ampliar el sistema de piletas”, afirmó.

IDENTIDAD, INCLUSIÓN Y OBRAS

Entre los proyectos culturales, el municipio impulsa un trabajo sobre la identidad histórica de la ciudad en conjunto con el Ministerio de Educación y Cultura.

“Queremos hacer un estudio de la identidad histórica y cultural de La Paz con un carácter técnico y de investigación”, explicó.

También se plantea avanzar en políticas de inclusión para personas con discapacidad y en la creación de nuevos espacios públicos.

En el plano deportivo, se prevé continuar con mejoras en la plaza de deportes, avanzar en la segunda etapa del anfiteatro y trabajar en la renovación del histórico gimnasio de Viale.

CONECTIVIDAD VIAL Y EL PRESUPUESTO

Uno de los proyectos más importantes es la mejora de la conectividad vial entre La Paz y Las Piedras a través del camino Hernández.

“Es una obra que sale aproximadamente un millón de dólares y es una de las inversiones más grandes en vialidad que se van a hacer en nuestra localidad”, señaló Tons.

Actualmente el municipio trabaja en la elaboración del presupuesto quinquenal.

“Estamos trabajando en el presupuesto que se va a subir a la plataforma de la OPP. Ese presupuesto anda en el orden de los 20 millones de pesos para la ciudad en el quinquenio”, concluyó el alcalde Juan Tons.

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