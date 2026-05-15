Progreso homenajeó a víctimas de siniestros

Details Friday, 15 May 2026 13:44

El Municipio de Progreso comunicó que instaló un memorial y colocó una placa en recuerdo a las víctimas de siniestros viales.

También, “en las inmediaciones de las letras corpóreas de Progreso, se plantó un lapacho rosado, símbolo de conexión entre lo espiritual y lo terrenal, homenajeando a quienes ya no nos acompañan”.

Esta actividad en Progreso se dio en el marco del “Mayo amarillo” para concientizar y reflexionar sobre la seguridad vial.

Foto: Facebook - Municipio de Progreso

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