Actividades en los barrios de las Piedras por el 115.° Aniversario de las “Fiestas Mayas”

Thursday, 14 May 2026 14:01

En el marco de la celebración del 115.° Aniversario de las “Fiestas Mayas”, se llevarán adelante diversas actividades culturales y recreativas en los barrios de la ciudad. A continuación, compartimos la programación de eventos:

Barrio Herten

Feria de emprendedores/as barriales
Espectáculos todo el día
Espacios recreativos
Artista invitada: Jezz
Jueves 14 de mayo 10:00 a 16:00 horas
Plaza Latinoamérica (Dr. Américo Ricaldoni y Brasil)

Barrio Pueblo Nuevo

Espacios recreativos
Feria de emprendedores/as barriales
Espectáculos todo el día
Artistas invitados: Circo Roskety
Viernes 15 de mayo 10:00 a 16:00 horas.
Plaza Domingo Palisca (Bolivia y Manuel Meléndez)

Barrio La Pilarica

Espacios recreativos
Feria de temática gauchesca
Concurso de dibujo
Artistas invitados: Yorugua, Latido Tropical y Perro Rojo
Sábado 16 de mayo 14:00 a 19:00 horas
Castillo de La Pilarica (Julio Sosa y Prof. D. Castilla)

Barrio Obelisco

Espacios recreativos
Feria de emprendedores/as
Espectáculos todo el día
Artistas invitados: Circo Roskety
Jueves 21 de mayo 10:00 a 15:00 horas
Calle San Luis próximo a UTU Anexo

Barrio Laures

Espacios recreativos
Feria de emprendedores/as
Espectáculos todo el día
Artista invitado: Nahuel Añana
Viernes 22 de mayo 10:00 a 16:00 horas
Comisión Barrio Laures (La Gruta y Virgen de Lourdes)

Barrio San Marcos

Peña aniversario
Música en vivo
Grupos de baile
Cantina y emprendedores/as
Sábado 23 de mayo 15:00 horas
Comisión Pro Fomento San Marcos (Leyenda Patria y Salto)

Foto archivo: Intendencia de Canelones

Actividades en los barrios de las Piedras por el 115.° Aniversario de las "Fiestas Mayas"

