Un avión cargado con soja quedó atascado por una falla en el pavimento del Aeropuerto Carrasco

Details Friday, 15 May 2026 13:36

Durante la madrugada del jueves, un avión Boeing 747 cargado con soja protagonizó un incidente en la plataforma del Aeropuerto Internacional de Carrasco tras quedar atascado por el colapso del pavimento.

El hecho se produjo mientras la aeronave era remolcada por un tractor pushback hacia la pista para su despegue.

De acuerdo con los reportes, una sección de hormigón cedió bajo el peso del carguero en una zona no acondicionada para soportar tales cargas, provocando que uno de los trenes de aterrizaje se hundiera. El operativo de remoción se extendió por varias horas debido a la complejidad de las maniobras y el tonelaje de los granos transportados.

Pese al hundimiento, la terminal mantuvo su flujo operativo y la aeronave pudo despegar tras ser liberada. Actualmente, la Junta de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (JIAIAC) analiza las causas del siniestro para determinar si existieron fallos en los protocolos de desplazamiento.

Foto: Fuerza Aérea Uruguaya

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