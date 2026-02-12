Recuperan vehículo requerido en Las Piedras

Details Thursday, 12 February 2026 12:23

Un vehículo denunciado como hurtado fue recuperado en la jurisdicción de la Seccional 21 de Las Piedras, en el marco de un procedimiento realizado por la Brigada de Seguridad Rural.

La actuación se originó a partir de una denuncia por abigeato presentada el 4 de febrero en Camino Paso del Medio, correspondiente a la Seccional 6 de Sauce. Durante la investigación, y tras analizar registros de cámaras de videovigilancia junto con otra información recabada, los efectivos lograron identificar una camioneta tipo furgón que podría estar vinculada al hecho.

Con esos datos, se llevaron adelante recorridas en el barrio Santa Isabel. En la intersección de Magallanes y Larrañaga, los policías ubicaron un vehículo que coincidía con el que estaba siendo buscado.

Al verificar su situación, constataron que presentaba requisitoria por hurto, emitida el 04/02/2026 en jurisdicción de la Seccional 21 de Las Piedras.

El rodado fue trasladado a esa dependencia policial para continuar con las actuaciones. El caso se encuentra bajo la órbita de la fiscal de Turno de Las Piedras, Dra. B. Zapater.

