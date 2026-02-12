Thursday, 12 February 2026

 
Este domingo 15 llega el carnaval a Las Piedras

Thursday, 12 February 2026 12:30

Canelones vive el Carnaval 2026 con varias actividades, entre ellas tablados municipales y desfiles.

Las Piedras ha previsto tablados en distintos barrios, y los desfiles tradicionales, como el del barrio Ansina y el desfile principal en el centro de la ciudad, que se realiza el próximo domingo 15 de febrero.

A partir de las 20:30 horas del domingo las agrupaciones recorrerán la Avenida de las Instrucciones, desde Pilar Cabrera hasta José Pedro Varela.

CONJUNTOS QUE PARTICIPAN

  • La Ventolera (invitado)
  • Patín Artístico Fusión (invitado)
  • Descarados Humoristas Épico (revista)
  • Style of Dance Studio (revista)
  • La Colgadera (circo)
  • La Miel del Oso (murga)
  • Unidos da Forza (escola de samba)
  • Kalumkembé (comparsa)
  • Candombe Rebelión (comparsa)
  • ADN Yorugua (comparsa)
  • Candonga Africana (comparsa)
  • Lonjas del San Marcos (comparsa)
  • Corchito y su Banda (humoristas carro)

