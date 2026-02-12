Este domingo 15 llega el carnaval a Las Piedras

Details Thursday, 12 February 2026 12:30

Canelones vive el Carnaval 2026 con varias actividades, entre ellas tablados municipales y desfiles.

Las Piedras ha previsto tablados en distintos barrios, y los desfiles tradicionales, como el del barrio Ansina y el desfile principal en el centro de la ciudad, que se realiza el próximo domingo 15 de febrero.

A partir de las 20:30 horas del domingo las agrupaciones recorrerán la Avenida de las Instrucciones, desde Pilar Cabrera hasta José Pedro Varela.

CONJUNTOS QUE PARTICIPAN

La Ventolera (invitado)

Patín Artístico Fusión (invitado)

Descarados Humoristas Épico (revista)

Style of Dance Studio (revista)

La Colgadera (circo)

La Miel del Oso (murga)

Unidos da Forza (escola de samba)

Kalumkembé (comparsa)

Candombe Rebelión (comparsa)

ADN Yorugua (comparsa)

Candonga Africana (comparsa)

Lonjas del San Marcos (comparsa)

Corchito y su Banda (humoristas carro)

