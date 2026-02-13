Noche de las Heladerías el viernes 20 de febrero

- Details
-
Friday, 13 February 2026 11:11
El viernes 20 de febrero se realizará la Noche de las Heladerías en Ciudad de la Costa y la Costa de Oro, a partir de las 18 horas.
La iniciativa invita a los vecinos a disfrutar de promociones y sabores especiales en distintas heladerías de la región.
Durante la jornada, los clientes podrán solicitar una cartilla, juntar stickers con cada compra de helado y canjearlos por premios.
Las heladerías adheridas incluyen:
- Grido Shangrila (Roque Sáenz Peña y Avenida Calcagno)
- La Farola Lagomar (Av. Ricardo Becu y Río Pío)
- Grido Lagomar (Gestido esquina Burrlich)
- Grido Solymar (Av. Giannattasio y Av. Uruguay)
- Amado Heladería Solymar (Giannattasio esq. Av. Uruguay)
- Mondo Gelato Solymar (Av. Giannattasio m59 s13)
- Grido El Pinar (Pérez Butler 151)
- Dolcezza Heladería y Cafetería El Pinar (Av. Pérez Butler esq. Machado)
- Grido Pinamar (Ruta Interbalnearia 36200 local 3)
- Grido Salinas (Av. Julieta entre Yacaré y Mamboretá)
- Grido Atlántida (República de Chile esq. Ciudad de Montevideo)
- El Boon Atlántida (Expo Atlántida, local 23)
- Freddo Atlántida (Gral. Artigas esq. Ciudad de Montevideo)
- Heladería Artesanal Atlántida (Calle 11 y Ciudad de Montevideo)
- Grido Parque del Plata (Calle 12 esquina Ferreira)
