Municipio de Las Piedras anuncia desvíos por desfile de carnaval del domingo 15

Details Friday, 13 February 2026 11:15

El Municipio de Las Piedras comunicó que “este domingo 15 de febrero, a partir de las 17:00 horas estará cerrada por el desfile la Avda. de las Instrucciones del año XIII”.

El comunicado agradece “a vecinos y conductores despejar la calle para la organización del evento”.

DESVÍOS

Quienes circulan por Avda. de las Instrucciones del año XIII: República Argentina, Luis Alberto de Herrera, Treinta y Tres, Instrucciones del año XIII, y recorrido habitual.

Quienes circulan hacia el sur por Elías Regules: Elías Regules, Luis Alberto de Herrera, Treinta y Tres, Instrucciones del año XIII, y recorrido habitual.

Espacio patrocinado