Dos condenados por fraude informático con tarjetas de crédito

Details Tuesday, 17 February 2026 13:37

Una investigación policial permitió desarticular una maniobra de compras fraudulentas que operaba mediante el uso indebido de datos de tarjetas de crédito.

El caso se inició en junio de 2025, a partir de la denuncia presentada por un hombre de 32 años, en representación de una empresa del rubro vestimenta.

Las actuaciones fueron llevadas adelante por efectivos de Seccional 3 de Los Cerrillos, bajo la órbita de Fiscalía. De acuerdo a lo establecido, los involucrados adquirían mercadería a través de aplicaciones de envíos y coordinaban entregas en puntos de Montevideo, principalmente en las calles Jaime Cibilis y Cerro Largo (Montevideo), utilizando números de puerta inexistentes. La mercadería era recibida directamente en la vía pública.

El perjuicio económico superó los $220.000, afectando a comercios y particulares. La identificación de uno de los implicados, un hombre de 22 años, se logró luego de que un repartidor aportara datos obtenidos al momento de una entrega.

Días pasados, con orden judicial, se realizaron allanamientos en el barrio Las Torres (Montevideo). En el procedimiento fueron detenidos dos hombres de 22 años y otro de 26. En los registros se incautaron celulares y computadoras que contenían bases de datos con información de tarjetas y coordinaciones vinculadas a las maniobras investigadas.

Tras comparecer ante la Justicia, los dos hombres de 22 años fueron condenados por ser autor y co-autor de un delito continuado de fraude informático en concurso formal con un delito de asociación para delinquir, a la pena de 24 meses de prisión bajo régimen de libertad a prueba.

El hombre de 26 años permanece detenido, mientras continúa la actuación fiscal.

