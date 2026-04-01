Canelones organiza una jornada dedicada al café con actividades en toda la costa este jueves 2 de abril

Details Wednesday, 01 April 2026 17:45

Este jueves 2 de abril, distintas localidades de Canelones serán parte de una propuesta que tiene al café como protagonista y que invita a recorrer el departamento.

La actividad reúne a cafeterías, panaderías y espacios gastronómicos que abrirán sus puertas con propuestas especiales durante la jornada. Habrá degustaciones, promociones, opciones de café de especialidad y elaboraciones propias de cada local.

A lo largo de la tarde, tanto residentes como visitantes podrán desplazarse entre diferentes puntos del departamento para conocer la diversidad de propuestas. El circuito se extiende desde el entorno del Parque Roosevelt hasta Atlántida, pasando por varias localidades de la franja costera y también del interior del departamento.

Además del componente gastronómico, la jornada sumará actividades culturales. Entre ellas, se prevé la realización de espectáculos teatrales y la exhibición de obras de artistas plásticos en distintos espacios.

Locales y espacios participantes:

Estación Roosevelt - Av. de las Américas entre Av. Carlos Racine y Av. de la Playa, Parque Roosevelt

Chisme Latte - Av. Giannattasio M 34 S 1 local 2, Lagomar

Desmadre Pan y Café - Av. Giannattasio km 21 esq. Becú, Lagomar

Portofino - Av. Giannattasio 9281, Parque de Carrasco

Plaza Café - La Española, Solymar

Panadería del Museo - Av. Márquez Castro esq. Giannattasio, Solymar

Re.Surge - Rambla Costanera y Márquez Castro, Solymar

Mondo Gelato - Av. Giannattasio m59 s13, Solymar

Pinceladas de Pan - Av. Giannattasio km 25.200, Lomas de Solymar

Grido Café - Pérez Butler 151, El Pinar

Café del Museo El Pinar - Pérez Butler entre Santa Paula y Santa Rosa, El Pinar

Sundari - Av. Costanera M194 S10, El Pinar

Dolcezza - Pérez Butler y Machado, El Pinar

Café Fuentes - Pérez Butler y Fuentes esq. Magallanes, El Pinar

Grupo Babilonia - Costa Rica esq. República Dominicana, El Pinar

La Soleada - Santa Rosa y Pérez Butler, El Pinar

Kaly Café - Calle 22 entre 3 y 11, Atlántida

Grano Subterráneo - Calle 22 esq. calles 11 y 1, Atlántida

Arami - Calle 22 esq. Artigas, Atlántida

Santoral - Rambla Mansa esq. República Argentina, Atlántida

Caffelatte - Calle 22 esq. 11, Atlántida

1939 Bar - Calle 1 entre 22 y Ciudad de Montevideo, Atlántida

Freddo - Artigas esq. Ciudad de Montevideo, Atlántida

Tres36 - Rambla Tomás Berreta esq. República de Chile, Atlántida

Heladería Artesanal Atlántida - Calle 11 y Ciudad de Montevideo, Atlántida

Cookies and Cream Café - Calle 19 esq. Las Toscas

Moon Café - Av. Mario Ferreira y Calle 12, Parque del Plata

Café Decauville - Sarandí Solís esq. Los Aromos, La Floresta

Eat Full - Ruta 11 y Ruta 7, San Jacinto

Rulo’s - República Argentina entre Rivera y Artigas, Santa Lucía

Soluna - Av. Rivera entre República Argentina y Brasil, Santa Lucía

El Vergel - Camino vecinal desde ruta 46 km 42, Los Cerrillos

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