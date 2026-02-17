Intento de hurto en Las Piedras terminó con dos detenidos

Details Tuesday, 17 February 2026 13:43

Dos hombres fueron detenidos tras ser sorprendidos cuando intentaban robar en el interior de un vehículo estacionado en la calle Treinta y Tres, en jurisdicción de la Seccional 4 de Las Piedras.

La intervención se originó a partir de una advertencia del Centro de Comando Unificado, que informó sobre un hurto en curso. Al arribar al punto señalado, los policías constataron que el automóvil tenía el vidrio trasero izquierdo roto.

Dentro del rodado se encontraba M. A. C. B., de 27 años (poseedor de 14 antecedentes penales por 12 delitos de hurto, rapiña y daños), quien estaba revisando la guantera y otros objetos dentro del vehículo. A pocos metros fue ubicado A. B. L. M., de 25 años (poseedor de seis antecedentes penales por tres delitos de hurto, receptación, agravio a la autoridad y amenazas), llevando un bolso con objetos que, según se estableció, habían sido retirados del vehículo.

La Policía recabó imágenes de cámaras de seguridad de la zona, las que confirmaron la participación de ambos en la maniobra.

Conducidos ante la Justicia, los dos imputados fueron condenados por ser autores penalmente responsables de un delito de hurto especialmente agravado en grado de tentativa, a la pena de cinco meses de prisión efectiva.

