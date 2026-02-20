Hombre fue condenado por reiterados hurtos en un motel de Canelones

Details Friday, 20 February 2026 15:26

Un hombre de 43 años fue condenado por su responsabilidad en una serie de hurtos registrados en un motel ubicado en jurisdicción de la Seccional 1 de Canelones.

De acuerdo con la denuncia presentada por la propietaria del establecimiento, una mujer de 85 años, el implicado empleaba un patrón repetitivo. Ingresaba a la habitación 5D, de alta rotatividad, permanecía allí durante varias horas y efectuaba pedidos al servicio, entre ellos cigarrillos, bebidas y otros artículos.

Cuando el personal se disponía a cobrar la estadía y los consumos, el hombre rompía el techo del garaje correspondiente a la habitación, trepaba por el cielorraso y escapaba por los techos hacia propiedades linderas. Esta maniobra fue realizada los días 6 y 17 de enero.

El Área de Investigaciones de la Zona IV logró identificar al autor mediante el análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad, determinando que se trataba de un hombre de 43 años, poseedor de antecedentes penales.

Días pasados, efectivos del Área de Investigaciones junto a la Unidad de Respuesta Policial de Canelones llevaron adelante un allanamiento en una vivienda de la zona de Continuación Tomás Berreta, donde se concretó su detención.

Conducido ante la Justicia, fue condenado por ser “autor penalmente responsable de tres delitos de hurto especialmente agravados en reiteración real con un delito de hurto”, a la pena de 19 meses de prisión efectiva.

