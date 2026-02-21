Agredió a funcionarios policiales y fue formalizado

Details Saturday, 21 February 2026 16:11

Un hombre de 32 años se presentó días atrás en la Seccional 16 de Suárez y, al verificar sus datos, surgió que tenía un requerimiento pendiente emitido por la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género de Toledo. Cuando un funcionario intentó explicarle que debía ser trasladado a esa unidad, el hombre le propinó un golpe de puño y se dio a la fuga.

La situación derivó en una persecución y posterior forcejeo, durante el cual otro efectivo policial resultó con lesiones. Finalmente fue reducido y puesto a disposición de la Fiscalía.

Tras la audiencia, fue formalizado por ser “autor de un delito de lesiones personales en reiteración real con un delito de agravio a la autoridad pública agravado, en concurso formal con un delito de lesiones”. Como medida cautelar, se dispuso el arresto domiciliario total con colocación de dispositivo electrónico por 90 días mientras avanza el proceso.

Espacio patrocinado