Robo piraña en una joyería de Las Piedras

Un comercio del centro de Las Piedras fue víctima de un robo piraña este miércoles 11, pasadas las 17 horas.

Cuatro personas llegaron en dos motos y dos de ellas ingresaron al local portando cascos, guantes y macetas, con las que rompieron vitrinas y sustrajeron varias joyas de plata y oro.

De acuerdo con registros de las cámaras de seguridad del comercio, los ladrones no interactuaron con la dueña ni con el personal y se centraron en los exhibidores, llevándose mercadería por un valor aproximado de 40.000 pesos.

Ante la situación, la comerciante reaccionó rápidamente y utilizó un espejo de mano para intentar frenar a los delincuentes. Un vecino también intervino con un cartel publicitario, pero los responsables lograron escapar por la calle Pilar Cabrera y retomar la fuga en las motos.

El hecho se encuentra bajo investigación policial.

