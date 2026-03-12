Robo piraña en una joyería de Las Piedras

Details Thursday, 12 March 2026 14:04

Un comercio del centro de Las Piedras fue víctima de un robo piraña este miércoles 11, pasadas las 17 horas.

Cuatro personas llegaron en dos motos y dos de ellas ingresaron al local portando cascos, guantes y macetas, con las que rompieron vitrinas y sustrajeron varias joyas de plata y oro.

De acuerdo con registros de las cámaras de seguridad del comercio, los ladrones no interactuaron con la dueña ni con el personal y se centraron en los exhibidores, llevándose mercadería por un valor aproximado de 40.000 pesos.

Ante la situación, la comerciante reaccionó rápidamente y utilizó un espejo de mano para intentar frenar a los delincuentes. Un vecino también intervino con un cartel publicitario, pero los responsables lograron escapar por la calle Pilar Cabrera y retomar la fuga en las motos.

El hecho se encuentra bajo investigación policial.

