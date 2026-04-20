La Intendencia de Canelones y la Facultad de Psicología firman convenio para fortalecer la salud mental en el departamento

Details Monday, 20 April 2026 14:43

La Intendencia de Canelones y la Facultad de Psicología formalizaron un convenio de cooperación para fortalecer el abordaje de la salud mental en el departamento, con foco en jóvenes y funcionarios municipales.

El secretario general de la comuna, Pedro Irigoin, sostuvo que la iniciativa responde a la preocupación actual por la temática al señalar que “nos ocupa y nos preocupa”, y que interpela a “pensar y sentir”. Respecto a la gestión institucional, expresó: “nos hacemos cargo de esta situación que vemos cotidianamente con respecto a la salud mental y estamos seguros de que tenemos que continuar por este camino, ya que, como gobierno departamental, queremos lo mejor para la calidad de vida de todos los ciudadanos”.

El convenio establece dos líneas de acción:

1. Programa Primer Paso (Jóvenes)

Según informó la Intendencia de Canelones, el programa Primer Paso se enfoca en la salud mental juvenil mediante la creación de espacios grupales de acompañamiento. Desde la comuna explicaron que a diferencia de otros dispositivos, la propuesta se basa en la participación voluntaria y en dinámicas de apoyo mutuo para promover el bienestar de los jóvenes.

2. Espacios de orientación para el funcionariado

El servicio de orientación para el funcionariado de la Intendencia de Canelones ofrece instancias confidenciales de asesoramiento psicológico ante situaciones personales o laborales. Según la comuna, la iniciativa busca incidir en el bienestar individual y el clima de trabajo, permitiendo la participación de los trabajadores dentro de su jornada laboral para facilitar el acceso al servicio.

La coordinadora del Gabinete Social, Nataly Zalkind, detalló que se trata de un servicio “que surgió de situaciones complejas para nuestros funcionarios y que entendemos que es un servicio necesario”. La alta demanda generó una lista de espera, lo que “demuestra la demanda y la necesidad tan grande que hay de tener espacios así de trabajo con profesionales”.

INFORMACIÓN DE CONTACTO Y ATENCIÓN

Programa Primer Paso (Jóvenes)

WhatsApp: 098 661 609

Correo electrónico: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Redes sociales: @programa.primerpaso

Espacios de orientación para funcionarios

La asistencia se coordina a través del WhatsApp: 092 820 607. Los espacios funcionan en los siguientes puntos y horarios:

Atlántida (Espacio Dínamo): martes de 14:00 a 16:00 horas.

Pando (Casa de la Cultura): lunes de 10:00 a 12:00 horas.

San Ramón (Centro Cultural Río Palmas): lunes de 12:00 a 14:00 horas.

Las Piedras (Sala Bicentenario, Obelisco): martes de 10:00 a 12:00 horas.

Canelones (Espacio Colón): lunes de 10:00 a 12:00 horas.

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