La ONU otorga la máxima distinción al valor al sargento uruguayo Matías Reyes

Details Thursday, 11 June 2026 13:58

El sargento uruguayo Matías Facundo Reyes Peñaloza recibió la Medalla Capitán Mbaye Diagne al Valor Excepcional, la máxima distinción otorgada por Naciones Unidas a su personal en servicio.

El reconocimiento destaca su heroísmo en la República Democrática del Congo y representa la cuarta vez que se concede a nivel mundial; además, es la primera para un efectivo de Uruguay.

El militar, integrante del Batallón Uruguay IV, fue condecorado por su actuación en enero de 2025 en la ciudad de Goma. Durante una ofensiva del grupo rebelde M23 que incluyó artillería y morteros, cerca de mil personas buscaron refugio en las instalaciones uruguayas. Reyes, a cargo de asegurar el acceso a la base, trasladó sobre sus hombros a doce soldados heridos bajo fuego cruzado directo, acción calificada por la ONU como un acto de coraje extraordinario que excedió las obligaciones normales del servicio.

A través de un mensaje grabado, Reyes expresó: “En aquellos fatídicos días en la ciudad de Goma, donde la razón se había perdido, los soldados uruguayos guiados por principios tan profundos como el deber, la humanidad y el respeto por la vida (valores que nuestras familias nos inculcaron, y la vida militar perfeccionó), dejaron de lado sus miedos para salvar a otros, incluso a costa de sus propias vidas, porque esa es la verdadera esencia de ser soldado, servir”.

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