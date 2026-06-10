Comenzaron los lanzamientos de los Presupuestos Participativos

Details Wednesday, 10 June 2026 11:26

Durante junio se desarrollan en distintos municipios de Canelones los lanzamientos de una nueva edición de los Presupuestos Participativos, iniciativa que permitirá a vecinos mayores de 14 años elegir mediante votación electrónica un proyecto por municipio para ser financiado con recursos departamentales.

Las presentaciones continúan este miércoles 10 de junio a las 11:00 horas en el Centro de Desarrollo de Pando, para los municipios de Pando y Barros Blancos. El jueves 11 a las 19:00 horas será el turno de Ciudad de la Costa, Salinas, Atlántida, La Floresta y Parque del Plata - Las Toscas, en el hall del Costa Urbana Shopping. El cronograma seguirá el viernes 12 a las 19:00 horas en el local municipal de San Ramón y finalizará el miércoles 17 a las 18:00 horas en el Municipio de La Paz.

Las propuestas podrán ser presentadas por organizaciones sociales, clubes deportivos, colectivos vecinales y agrupaciones artísticas. Los proyectos deberán estar vinculados a espacios públicos o iniciativas sociocomunitarias, deportivas y culturales. Las iniciativas ganadoras serán definidas mediante votación electrónica a través de la plataforma (https://decide.canelones.gub.uy) o la aplicación Canelones Digital, recibirán financiamiento municipal y deberán desarrollarse durante 2026 en coordinación entre los colectivos postulantes y las autoridades locales.

Foto: Municipio Los Cerrillos

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