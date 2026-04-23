Realizan obras de bacheo en el barrio Obelisco

Details Thursday, 23 April 2026 13:12

El Municipio de Las Piedras continúa desarrollando acciones de mantenimiento y mejora de la infraestructura urbana en distintos barrios de la ciudad.

Recientemente se realizaron trabajos de bacheo en el barrio Obelisco, con el objetivo de mejorar la circulación vehicular y las condiciones generales de la vía pública.

Nos informaron que “a partir del diálogo entre vecinas y vecinos de la zona con el Municipio, se gestionó la intervención ante la Dirección de Obras para la reparación de una canaleta que se encontraba desmoronada, situación que generaba dificultades. La obra ya fue ejecutada, dando respuesta a la problemática planteada por la comunidad”.

Agregan que “desde el Municipio de Las Piedras se continúa trabajando de forma coordinada con las distintas áreas de la Intendencia de Canelones, atendiendo las demandas del territorio y promoviendo mejoras que impacten en la calidad de vida de la población. A su vez, se recuerda que los reclamos pueden realizarse a través de Teleatención Ciudadana al 1828 interno 83”.

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