Friday, 24 April 2026

 
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Intendencia de Canelones habilita inscripción a préstamos para regularizar residenciales de adultos mayores

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Friday, 24 April 2026 13:58

Con el objetivo de promover la regularización de los centros de cuidado, la Intendencia de Canelones abrió el período de inscripción para sus fondos rotatorios. El beneficio está dirigido específicamente a los Establecimientos de Larga Estadía para Personas Mayores (ELEPEM) del departamento.

Según se informó, los residenciales que se anoten en el programa deberán realizar un aporte mensual equivalente a dos Unidades Reajustables (UR). A cambio, podrán acceder a financiamiento de hasta $ 250.000, con el objetivo de avanzar en su regularización.

Estos recursos no solo estarán orientados a aspectos administrativos, sino que también podrán destinarse a mejoras en la infraestructura de los establecimientos. Entre los fines previstos, se incluye la posibilidad de realizar adecuaciones necesarias para obtener la habilitación de Bomberos.

El plazo para completar la inscripción se extiende hasta el 30 de junio. Las instituciones interesadas pueden acceder al formulario correspondiente a través del siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXcZzDF7jz4T8ACfwia7eZW9DTUX9gmymPChW4A8G-kuvZEA/viewform

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