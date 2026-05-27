Canelones y UTEC formalizan convenio para instalar un nuevo espacio universitario en Las Piedras

Details Wednesday, 27 May 2026 13:49

La Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC) y la Intendencia de Canelones firmaron un convenio marco y un convenio específico para la apertura de un nuevo espacio universitario en Las Piedras. La sede operará en el Parque Tecnológico Canario y comenzará dictando clases el próximo 3 de junio con el Diploma en Gestión Inteligente del Transporte, cuyas inscripciones ya se encuentran abiertas.

La iniciativa apunta a resolver barreras de acceso en la zona. Al respecto, la rectora de la institución, Valeria Larnaudie, detalló que en el departamento existen “11.000 jóvenes entre 17 y 24 años que terminaron secundaria y podrían estar en la universidad y no están”.

Asimismo, la coordinadora del Gabinete Social, Nataly Zalkind, evaluó el impacto de la llegada del centro educativo: “Esto viene a impartir un poco de justicia para los gurises de Canelones, porque todavía es difícil para muchos trasladarse a Montevideo para estudiar. Poder formarse en su localidad fortalece también el arraigo y la identidad”.

Foto: Captura video

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