Wednesday, 27 May 2026

 
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Sindicato de Ancap prevé un paro en la principal distribuidora y la suspensión de horas extra desde junio

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Wednesday, 27 May 2026 14:11

El sindicato de trabajadores de Ancap (Fancap) evalúa activar un paro en la planta de La Tablada desde las 14:00 horas del próximo viernes hasta las 14:00 del sábado. De no prosperar la reunión bipartita de este miércoles, la medida se hará efectiva y se sumará a la suspensión de horas extra a partir del lunes 1.º de junio.

Desde la Unión de Vendedores de Nafta (Unvenu) alertaron que la medida gremial, sumada a una eventual suba de precios, podría provocar problemas de desabastecimiento en las estaciones de servicio debido a un pico en la demanda.

El gerente de la entidad, Federico de Castro, constató faltantes previas en algunos productos. “Exhortamos a la población a que cargue combustible y no espere al fin de semana, porque la situación va a ser complicada”, advirtió, concluyendo que “si se anunciara un aumento de combustible la situación va a ser mucho peor”.

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