El cantautor Pablo Etcheverri se presentará el sábado 13 de junio en Progreso

Details Saturday, 06 June 2026 14:52

El próximo sábado 13 de junio, el cantautor Pablo Etcheverri se presentará en la Sala Histrione Teatro de Progreso con su espectáculo "Canciones Silvestres".

La función significará un emotivo reencuentro con la ciudad donde se crió, dio sus primeros pasos en la música y participó, siendo muy joven, con un trío folclórico en el antiguo Festival de Progreso.

El artista entiende su propuesta como una expresión abierta, donde conviven la trova y las huellas de referentes de la música uruguaya como Alfredo Zitarrosa, Eduardo Darnauchans y Dino. En sus composiciones, aborda con honestidad temáticas como el amor y el desamor, buscando que sus historias conecten con la experiencia de quien las escucha.

Para este espectáculo, que adelanta será íntimo y centrado en las historias que rodean a los temas, el músico eligió su obra "Canto Despedida" para resumir su trayecto, manteniendo intactas las raíces que lo unen a su lugar de origen.

Lea la noticia completa en nuestra edición impresa del día jueves 4 de junio.

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