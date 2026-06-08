Monday, 08 June 2026

 
TITULARES

OSE y la Intendencia de Canelones evaluarán el proyecto de saneamiento para Atlántida

Details
Monday, 08 June 2026 15:47

Las autoridades de OSE y una delegación de Canelones se reúnen hoy a las 17:00 horas para analizar el avance del proyecto de saneamiento de Atlántida.

El encuentro contará con el presidente del organismo, Pablo Ferreri, el vicepresidente Guillermo Caraballo, el secretario general de la Intendencia, Pedro Irigoin, el alcalde de Atlántida Ernesto Capano y el dirigente Alfonso Lereté, junto a asesores técnicos.

El plan, considerado clave para el este del departamento y para viabilizar el futuro Hospital de la Costa, se financiará tras un acuerdo político entre el intendente Francisco Legnani y Lereté. Esto permitió aprobar en la Junta Departamental un endeudamiento de 95 millones de dólares, con 28 votos en 31.

De ese total, se destinarán 50 millones a Atlántida: 35 millones para el saneamiento y 15 millones para pavimentos. En la reunión se evaluarán los plazos, la licitación, los estudios con drones y la ubicación de la planta de tratamiento, pozos de bombeo y el emisor subacuático.

Publicidad

RECIENTES

OSE y la Intendencia de Canelones evaluarán el proyecto de saneamiento para Atlántida

June 08, 2026

Ante más de 6.000 personas, la selección uruguaya tuvo su despedida oficial en el estadio Eduardo Martínez Monegal

June 08, 2026

Operativo por tráfico de fauna en Canelones culminó con la incautación de 41 aves exóticas

June 08, 2026
Actualidad

EDICIÓN

CLASIFICADOS

VIDEOS

Casas naturales

July 11, 2022

MI CUENTA

ENLACES

  • BCU
  • BROU
  • BPS
  • BSE
  • DGI
  • Juegos Azar

LAS MÁS LEÍDAS

ACTUALIDAD

Infórmese a través de ACTUALIDAD

ACTUALIDAD Portal

Copyright © 2026 ACTUALIDAD. Todos los derechos reservados.