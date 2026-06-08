OSE y la Intendencia de Canelones evaluarán el proyecto de saneamiento para Atlántida

Details Monday, 08 June 2026 15:47

Las autoridades de OSE y una delegación de Canelones se reúnen hoy a las 17:00 horas para analizar el avance del proyecto de saneamiento de Atlántida.

El encuentro contará con el presidente del organismo, Pablo Ferreri, el vicepresidente Guillermo Caraballo, el secretario general de la Intendencia, Pedro Irigoin, el alcalde de Atlántida Ernesto Capano y el dirigente Alfonso Lereté, junto a asesores técnicos.

El plan, considerado clave para el este del departamento y para viabilizar el futuro Hospital de la Costa, se financiará tras un acuerdo político entre el intendente Francisco Legnani y Lereté. Esto permitió aprobar en la Junta Departamental un endeudamiento de 95 millones de dólares, con 28 votos en 31.

De ese total, se destinarán 50 millones a Atlántida: 35 millones para el saneamiento y 15 millones para pavimentos. En la reunión se evaluarán los plazos, la licitación, los estudios con drones y la ubicación de la planta de tratamiento, pozos de bombeo y el emisor subacuático.

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