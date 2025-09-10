Empate sin goles en Santiago: Uruguay cerró la clasificatoria con la mira en 2026

Details Wednesday, 10 September 2025 13:58

Uruguay y Chile firmaron un 0-0 en el Estadio Nacional que puso punto final a las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. La Celeste, ya clasificada tras el 3-0 a Perú en el Centenario, afrontó la visita con una formación con siete cambios y administración de cargas.

El trámite fue parejo y de arco a arco por ráfagas. El local dispuso de las ocasiones más nítidas: un mano a mano resuelto por Santiago Mele al inicio del complemento y un cabezazo increíblemente desviado por Ben Brereton tras un desvío en el primer palo. Uruguay respondió con remates de Federico Valverde y Rodrigo Bentancur que salieron cerca, y una acción individual de Cristian Olivera que contuvo Lawrence Vigouroux.

Marcelo Bielsa alineó a Mele; Nández, Ronald Araujo, Sebastián Cáceres y Matías Viña; Bentancur, Manuel Ugarte y Valverde; Cristian Olivera, Darwin Núñez y Brian Rodríguez. En el banco quedaron, entre otros, Kevin Amaro, Ignacio Laquintana y Juan Manuel Sanabria, quienes aguardan su estreno oficial con la mayor. Del lado chileno, Nicolás Córdova apostó por un once con recambio y terminó sin puntería en los metros finales.

Con el empate, Uruguay cierra una clasificatoria de rendimiento irregular fuera de casa pero con el objetivo principal cumplido: el pasaje directo a la Copa del Mundo. El saldo del cierre deja certezas en defensa (con Mele protagonista) y margen para futuras pruebas antes del 2026.