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A los 86 años falleció el actor Luis Brandoni

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Monday, 20 April 2026 14:07

El actor argentino Luis Brandoni falleció este lunes 20 de abril a los 86 años, tras permanecer internado desde el 11 de abril en el Sanatorio Güemes de Buenos Aires.

El artista había sufrido un accidente doméstico en su vivienda que le provocó un hematoma subdural, cuadro que derivó en su hospitalización y posterior agravamiento de su estado de salud.

La noticia fue confirmada por Multiteatro, empresa vinculada al productor Carlos Rottemberg, que comunicó el fallecimiento a través de sus redes.

Con una extensa trayectoria, Brandoni fue una figura central del cine, el teatro y la televisión argentina. Participó en películas como “La Patagonia rebelde”, “La tregua” y “Esperando la carroza”, además de una amplia labor en escenarios teatrales y producciones televisivas.

Durante la década del 90 alcanzó gran popularidad con la serie “Mi cuñado”, junto a Ricardo Darín, y en los últimos años continuó activo en cine y plataformas de streaming con títulos como “La odisea de los giles”, “El cuento de las comadrejas” y “El Encargado”.

Su fallecimiento generó múltiples repercusiones en el ámbito cultural y artístico, donde fue recordado por colegas y referentes como una de las figuras más influyentes de su generación.

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