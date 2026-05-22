Friday, 22 May 2026

 
TITULARES

La Organización Mundial de la Salud eleva a "muy alto" el riesgo por el brote de ébola en la República Democrática del Congo

Details
Friday, 22 May 2026 23:44

La Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó la calificación de riesgo por el brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) de "alto" a "muy alto", situándolo en su nivel máximo a escala nacional. No obstante, el organismo sanitario mantuvo la estimación de peligro en categoría "alta" para la región circundante y "baja" a nivel global.

El director general de la institución, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó que la enfermedad se propaga de manera acelerada. Hasta la fecha, las autoridades sanitarias registran 82 casos confirmados mediante análisis de laboratorio y siete fallecimientos, además de aproximadamente 750 cuadros sospechosos bajo investigación.

La contención de la epidemia se ve obstaculizada por la falta de tratamientos o vacunas autorizadas contra la cepa Bundibugyo, causante de este brote. Asimismo, los conflictos armados en las provincias afectadas y las dificultades de acceso para el personal humanitario complican las labores de asistencia en los principales focos de contagio.

Foto: Organización Mundial de la Salud (OMS)

Espacio patrocinado

RECIENTES

La Organización Mundial de la Salud eleva a "muy alto" el riesgo por el brote de ébola en la República Democrática del Congo

May 22, 2026

Este viernes se aplicará el primer procedimiento de eutanasia legal en el país

May 22, 2026

Se proyecta la visita del papa León XIV a Uruguay para noviembre, marcando el regreso de un pontífice tras casi cuatro décadas

May 22, 2026
Actualidad

EDICIÓN

CLASIFICADOS

VIDEOS

Casas naturales

July 11, 2022

MI CUENTA

ENLACES

  • BCU
  • BROU
  • BPS
  • BSE
  • DGI
  • Juegos Azar

LAS MÁS LEÍDAS

ACTUALIDAD

Infórmese a través de ACTUALIDAD

ACTUALIDAD Portal

Copyright © 2026 ACTUALIDAD. Todos los derechos reservados.