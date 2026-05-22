La Organización Mundial de la Salud eleva a "muy alto" el riesgo por el brote de ébola en la República Democrática del Congo

Details Friday, 22 May 2026 23:44

La Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó la calificación de riesgo por el brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) de "alto" a "muy alto", situándolo en su nivel máximo a escala nacional. No obstante, el organismo sanitario mantuvo la estimación de peligro en categoría "alta" para la región circundante y "baja" a nivel global.

El director general de la institución, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó que la enfermedad se propaga de manera acelerada. Hasta la fecha, las autoridades sanitarias registran 82 casos confirmados mediante análisis de laboratorio y siete fallecimientos, además de aproximadamente 750 cuadros sospechosos bajo investigación.

La contención de la epidemia se ve obstaculizada por la falta de tratamientos o vacunas autorizadas contra la cepa Bundibugyo, causante de este brote. Asimismo, los conflictos armados en las provincias afectadas y las dificultades de acceso para el personal humanitario complican las labores de asistencia en los principales focos de contagio.

Foto: Organización Mundial de la Salud (OMS)

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