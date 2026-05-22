OSE y CAF firman préstamo de U$S 130 millones para construir la presa de Casupá

Details Friday, 22 May 2026 23:58

Obras Sanitarias del Estado (OSE) y el CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) firmaron un préstamo de 130 millones de dólares para financiar la construcción de la presa sobre el arroyo Casupá, en la cuenca del río Santa Lucía.

Según informó OSE, la inversión se destinará a la infraestructura hidráulica y al fortalecimiento de la supervisión técnica, ambiental y social del proyecto.

El acto contó con la presencia de autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, el representante de CAF, Miguel Ostos, y el presidente de OSE, Pablo Ferreri, quien destacó la relevancia de la iniciativa:

“Una obra absolutamente fundamental porque nos permitirá aumentar la capacidad de reservar agua bruta dulce. De los 80 millones de metros cúbicos que tenemos hoy, entre Paso Severino y Canelón Grande, pasaremos a tener 200 millones de metros cúbicos. Y esto es un salto enorme en la cantidad de agua bruta dulce, pero también en la calidad del agua. Los uruguayos venimos con una experiencia muy cercana que fue la crisis hídrica de 2023, pero también tuvimos algo de menor intensidad en el verano de 2026. Cuando esté pronta Casupá, muchos de estos problemas van a desaparecer”.

Foto: Obras Sanitarias del Estado (OSE)

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