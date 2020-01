Tabaré Vázquez habló sobre su futuro político, la transición y el próximo gobierno

Luego de pescar en la embarcación de la Armada Nacional en el este del país, el presidente realizó declaraciones ante medios de prensa que le esperaban para plantearle consultas sobre diferentes asuntos.

Vázquez aclaró que si bien continuará trabajando para el Frente Amplio, lo hará "militando", es decir, "yendo a los comité de base" y a las "coordinadoras", pero descartó la posibilidad de convertirse en el próximo presidente del Frente Amplio. Recordó que ocupó la presidencia de su fuerza política por 9 años y que eso "exige un buen estado sobre todo físico, dedicación y mental", por lo que considera que "es un cargo para más jóvenes".

Consultado sobre la transición gubernamental, Tabaré Vázquez afirmó que en su gobierno están "abiertos" a cumplir con las solicitudes de "más información" que reciban de las autoridades electas. "Somos los primeros interesados", aseguró Vázquez. "Queremos que se dé una buena transición", agregó.

Vazquez también opinó sobre la decisión del próximo gobierno de vender el avión presidencial, al ser consultado por los periodistas. Al respecto, dijo que "le parece bien" y que respeta esa decisión. De todas formas, recordó que el avión presidencial multipropósito permitió cumplir con funciones "muy importantes".

El actual presidente se refirió a expresiones del senador colorado Pedro Bordaberry, quien planteó vender el yate Comar 1 de la Armada Nacional. Vázquez explicó que la embarcación tiene más de 30 años, por lo que él recomienda pensarlo "un poquito más" y que él "lo consideraría".

Con relación a la propuesta de Lacalle Pou de traer ciudadanos e inversores argentinos para que residan en Uruguay, Tabaré Vázquez opina que "sería mejor para el país tener más gente" aunque "no es fácil" y que esta idea en realidad no es nueva. Vázquez afirmó que "los intentos Uruguay los ha hecho", ejemplificando con la gestión de Mujica en la que "trajo ciudadanos y familias sirias a instalarse acá", experiencia que reconoció "no fue exitosa". "Veremos si el presidente Lacalle tiene éxito", concluyó.