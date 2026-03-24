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Uruguay inaugura la primera flota sudamericana de camiones a hidrógeno

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Tuesday, 24 March 2026 13:00

Uruguay se convirtió en el primer país de Sudamérica en operar camiones pesados impulsados por hidrógeno, con la puesta en marcha de ocho unidades XCIENT Fuel Cell de Hyundai, destinadas al transporte de carga.

La flota operará bajo condiciones reales, permitiendo evaluar el desempeño de los camiones de celda de combustible fuera de laboratorios. El proyecto busca reducir emisiones en el transporte pesado, especialmente en sectores como la logística forestal y de mercancías.

El despliegue cuenta con apoyo de consorcios locales e internacionales, incluido financiamiento del Grupo Santander y organismos internacionales de energía renovable.

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