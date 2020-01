Sancionaron a conductor de taxi que desde el vehículo le dijo a una mujer "te van a raptar"

La Intendencia de Montevideo comunicó públicamente que el taxista fue sancionado y que los propietarios del vehículo recibieron un apercibimiento.

A partir de lo ocurrido, la Gremial Única del Taxi (propietarios de unidades) emitió un comunicado advirtiendo a todos sus conductores sobre las sanciones que pueden ser aplicadas a quienes acosen a mujeres en la calle.

Incidente con el taxista y denuncia

El conductor del taxi circulaba por la vía pública, se detuvo y le dijo a una joven mujer que tuviera cuidado porque la podían "raptar".

La joven grabó el incidente y lo publicó en redes sociales. "Chicas tengan cuidado" alertó en una publicación en Twitter, y tras identificar el número de móvil, marca y matrícula del vehículo, relató lo ocurrido: "volvía de trabajar, y me frena este enfermo mental al lado a decirme cuanta cosa se les ocurra, entre ellas 'te van a raptar'. Domingo 05/01, 16:30hrs, Luis Alberto de Herrera y José Maria Penco. Difundan!"

En su cuenta de Twitter, la mujer realizó una exhortación a otras jóvenes, expresando lo siguiente: "por favor cuídense pibas. Manden ubicación siempre cuando suban a cualquier auto de un desconocido, nunca saben qué tipo de enfermo se puede encontrar manejando. Publique esto en facebook y me estoy bancando mil comentarios asquerosos de cualquier macho gil. Absténganse."

En otro mensaje, la joven comenta sobre ciertas repercusiones negativas que tuvieron sus publicaciones en redes sociales. "La cantidad de comentarios horribles que estoy recibiendo por difundir la cara de un macho acosador es impresionante. Que si iba vestida así (con el uniforme del trabajo), que si era un bmw con un tipo lindo no lo hubiera puteado (lo he hecho mas de una vez), que exagero, etc.", lamentó.

"Que no era para tanto -continúa relatando la mujer en su publicación-, que pobre la familia del taxista que lo dejan pegado de esa forma, que si escucho tal música después me tengo q bancar q me digan lo mismo en la calle, no no, de verdad no me dan los días para seguir poniendo las barbaridades que me han dicho".

Por la misma red social, la joven manifestó además su malestar por este tipo de situaciones. "Los ovarios por el piso me tienen, a mi y a todas. Ustedes no sufren ni la cuarta parte de lo que sufrimos nosotras a diario en la calle. Incontables las veces que he llegado llorando a lugares por ustedes pajeros de mierda. Cierren en orto, dejen caminar en paz!!!!!!!!!!!!", expresó.

La mujer presentó además la denuncia en la Intendencia de Montevideo, y recibió el apoyo de la Asesoría para la Igualdad de Género y de la División Transporte de la comuna.

Al enterarse sobre la sanción comunicada por la Intendencia de Montevideo, la joven publicó en un mensaje de Twitter un agradecimiento por "la gestión de la IMM por como manejaron el caso con total seriedad", resaltando que la "asesoraron" y "tuvieron al tanto de cada detalle".

A modo de conclusión sobre su caso, la denunciante publicó: "hablo desde mi lugar, pero también por todas; que no lo hayan dejado en vano, significa que de a poco las mujeres nos estamos haciendo escuchar".