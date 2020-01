Cabildo Abierto propuso a Manini Ríos como candidato a la Intendencia de Montevideo

La mencionada agrupación política hizo llegar a Luis Lacalle Pou la propuesta de que Guido Manini Ríos sea el candidato único a la Intendencia de Montevideo por la coalición multicolor, utilizando el lema de Cabildo Abierto.

Esto fue confirmado por el propio Manini Ríos, en declaraciones que realizó ante diferentes medios de prensa.

El líder de Cabildo Abierto manifestó, según informó VTV Noticias, su interés en "llevar nuestros proyectos a la Intendencia de Montevideo", y dijo que esta agrupación política propuso su nombre como forma de "lograr alternancia en el gobierno de la capital".

Manini aclaró que su candidatura única por la coalición multicolor depende justamente de "lo que decida la coalición", y que en caso de postularse, debería ser bajo el lema de Cabildo Abierto, ya que no puede hacerlo dentro de otro lema.

El planteo surge ante la negativa de Sebastián Bauzá de ser candidato para los comicios de mayo.

El dirigente colorado Ernesto Talvi manifestó ante la prensa que está en desacuerdo con la propuesta de Cabildo Abierto. Al respecto, expresó que "no es lo que corresponde", ya que "la identidad debe estar marcada por un partido más neutral", refiriéndose al Partido Independiente, que a su entender cumple con este requisito.

El Partido Independiente por su parte, propone que su lema sea el que utilice la coalición para las próximas elecciones departamentales, y sugiere la candidatura de Gerardo Sotelo.

Consultado Luis Lacalle Pou sobre este asunto en el programa Hora de Cierre de Radio Sarandí, recordó que "he dicho más de una vez que soy partidario de concertar; buscar esa manera que es la única para cambiar la intendencia de Montevideo". El presidente electo agregó que él no devela "conversaciones privadas". En este sentido, aclaró que "ese planteo" le fue realizado, pero no "públicamente".