Luis Lacalle Pou habló sobre el futuro gobierno, la ley de urgente consideración y las próximas elecciones departamentales

El presidente electo concurrió a La Paloma, departamento de Rocha, para participar del tradicional acto del Partido Nacional junto a la vicepresidenta electa, Beatriz Argimón, su esposa, Lorena Ponce de León, su padre, Luis Alberto Lacalle Herrera, y numerosos dirigentes de diversos sectores políticos.

Luis Lacalle Pou eligió esta instancia para despedirse de la militancia partidaria por los próximos 5 años, en los que ejercerá la presidencia de la República a partir del 1º de marzo.

Visiblemente emocionado, el mandatario electo interrumpió su discurso ante los fuertes aplausos del numeroso público presente y el grito de "¡Presidente! ¡Presidente!".

Aseguró ante la audiencia que al término de su presidencia "vamos a estar cumpliendo con lo que nos enseñaron como nacionalistas, que primero está el país y después está el partido".

Lacalle Pou subrayó la importancia del espíritu democrático en Uruguay y exhortó a mantenerlo. "Ustedes saben todo lo que yo he dicho del gobierno y del presidente, pero lo que Uruguay dio como señal en Argentina, el presidente en ejercicio y el presidente electo, eso lo tenemos que cuidar en las futuras transiciones, porque fue una buena cosa para el país", manifestó.

En su discurso, Lacalle Pou habló sobre el anteproyecto de la ley de urgente consideración, mencionó que el mismo contiene algunos artículos que han sido objeto de controversia y dijo que espera que se reconozcan los aspectos positivos de la iniciativa.

Destacó que el anteproyecto "está en boca de todos, por suerte, porque este es un gobierno transparente, que le dice a la gente lo que pretende hacer". Agregó que "como era de esperar" al texto "le están dando más palo que en las llamadas, pero aparte en un ejericio muy lindo, es palo a tapa cerrada, no lo leo, le doy por si acaso, después capaz que lo leo; primero a darle, después a leerlo".

A su entender los dirigentes de izquierda no han leído el texto. Sobre este tema ironizó: "estoy esperando un dirigente del Frente Amplio que diga 'qué bueno que van a mejorar el sistema de adopciones en nuestro país; ¡qué bueno que lo van a mejorar!'. Estoy esperando, un dirigente del gobierno que diga '¡qué bueno le van a aflojar el cinturón a las pequeñas y medianas empresas del país! Todavía estoy esperando. Estoy esperando que un dirigente del gobierno haga un mea culpa y que diga ¡qué bueno, al fin un gobierno que me va a cuidar la plata con una regla fiscal, y con una agencia de monitoreo y evaluación de las políticas públicas!. No esperaba, porque ha sido la actitud de jerarcas en estos tiempos. Que digan ¡qué bueno, van a proteger a los hombres y mujeres uniformados de azul, que están indefensos!".

El futuro presidente se refirió a las próximas elecciones departamentales, reiterando su posición de realizar una concertación entre todos los partidos políticos de la coalición multicolor para vencer al Frente Amplio. "Creo que tenemos una enorme oportunidad" de que "estas configuraciones distintas de más de un partido avancen y ganen tres gobiernos departamentales más", sostuvo.

Lacalle Pou opinó sobre las declaraciones realizadas por dirigentes de partidos que integran la coalición, expresando que "lo primero que tenemos que hacer "silencio acompañado de la paciencia y levantando algún teléfono para destrabar hablando", remarcó Lacalle Pou.

En este mismo sentido, el dirigente nacionalista explicó que en todo proceso nuevo existen incertidumbres, y que la coalición que su partido integra no es la excepción, pero dijo estar convencido de que cuando se terminen de conocer, sus integrantes se van a acostumbrar a trabajar en conjunto.

El líder blanco concluyó su discurso con un "hasta luego" hacia la militancia de su partido y prometió retornar al finalizar su gobierno.