Topolansky calificó como “muy desprolija” la negociación por cargos entre el gobierno electo y el Frente Amplio

La Mesa Política del Frente Amplio comunicó el viernes 21 de febrero al equipo del gobierno electo que acepta los 34 cargos públicos que le fueran ofrecidos a la coalición de izquierda.

En entrevista de VTV Noticias, Lucía Topolansky, senadora por el Movimiento de Participación Popular (MPP), del Frente Amplio, calificó como "muy desprolija" la negociación entre el gobierno electo y el Frente Amplio por los cargos.

"Hubiera querido tiempos más prolijos, un intercambio más de ida y vuelta. Pero bueno, quizás esa sea la tónica que habrá que sobrellevar en estos cinco años", agregó la senadora.

"Por ejemplo -profundizó Topolansky- nosotros fuimos tres compañeros a negociar, se nos pidió que fuera uno solo, porque de parte de ellos, de parte del Partido Nacional iba uno solo. Nosotros transamos en eso pero después en la última reunión aparecieron dos. Esas cosas no se hacen en política. Son pequeños detalles. Todo el tiempo se insistió en manejar números. Acá no se trataba de números. Me podían dar 40 cargos, pero si eran de portero..."

"No sé hasta qué punto quedó cerrada la negociación", aclaró.

Topolansky manifestó su disconformidad por el hecho de que al Frente Amplio no le hayan ofrecido cargos en ANTEL porque, según expresó, el ente autónomo "se fue para arriba" durante los 15 años del gobierno del Frente Amplio, resaltando que "puso el cable subterráneo, la fibra óptica, los call center".

De igual forma dio a conocer su molestia porque el Frente Amplio tampoco tendrá cargos en la CARU. "No hubo razones ni argumentos. Era un capricho", afirmó.

"Tiene que repartir cargos, y machetean para el otro lado", opinó Topolansky al respecto.