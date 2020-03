"No se percibe abuso policial" afirmó el presidente del PIT-CNT y "no se ven ni golpes, ni que lo esposen" sostuvo la secretaria general de ADEOM sobre video del operativo

El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, recibió al presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, y a la secretaria de ADEOM Montevideo, Valeria Ripoll, quienes habían expresado su preocupación por recientes denuncias presentadas contra policías por presuntos abusos cometidos durante algunos operativos.

Luego de la reunión, Larrañaga comentó en rueda de prensa que con los representantes sindicales conversaron "sobre algunos procedimientos policiales que habían dado que hablar en las últimas horas" y que además específicamente hablaron "sobre el que vincula a un trabajador municipal".

Al respecto, Larrañaga explicó que "en el día de ayer hicimos todo el examen de las cámaras de video-vigilancia, y en el día de hoy también hicimos lo propio con las cámaras que porta algún funcionario policial en sitio, para regular y grabar los procedimientos".

"Ese material ya lo adjuntamos hoy de tarde a la Fiscalía -profundizó el ministro-, para que la Fiscalía tenga todo ese material, y de ese relevamiento, que fue lo que trasladamos a la delegación del PIT-CNT y de ADEOM, no hay ninguna irregularidad".

Larrañaga concluyó que "el procedimiento fue ajustado a derecho. No coinciden las versiones que han circulado en los distintos medios de prensa con lo que realmente pasó".

El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, afirmó por su parte que "en los videos que posee el Ministerio, no se percibe abuso policial contra el funcionario municipal". Dijo sobre el caso "del funcionario municipal", que "como ustedes saben está el tema en Fiscalía", y que "había preocupación del Ministro por mostrarnos material de la filmación del hecho, para decirnos que el procedimiento había sido correcto y de acuerdo a derecho, y que ese material iba a ser enviado a Fiscalía".

Pereira resaltó el hecho de que en adelante habrá "una comunicación directa entre el ministro, el director general del Ministerio, incluso el jefe de Policía, con el movimiento sindical".

Al ser consultado por la prensa sobre las imágenes del video que les fue exhibido, el presidente del PIT-CNT contestó: "no, yo no voy a hacer comentarios; el tema está en Fiscalía", pero inmediatamente luego subrayó que "claramente los videos que nos mostraron no muestran los disparos. No están, no hay disparos. Eso es lo que claramente se ve".

No obstante, Fernando Pereira aclaró sobre el video que "ahora tendrá que ser analizado, ninguno de los dos somos expertos, por la Fiscalía, por los peritos, y será quienes lauden. Finalmente, nosotros creemos en la Justicia Uruguaya".

La secretaria general de ADEOM Montevideo también realizó declaraciones sobre la reunión. "Nosotros evaluaremos después, vimos las imágenes. En realidad, yo no quiero tampoco profundizar demasiado", comenzó diciendo a los medios presentes.

Consultada sobre el video, Valeria Ripoll manifestó que "no se ve en las imágenes todo lo que el compañero ha manifestado". Agregó Ripoll que "el ministro nos dijo que esas imágenes además van a ser públicas. Creo que fue un muy buen gesto haberlas visto nosotros, que nos haya mostrado a nosotros estas imágenes primero, porque bueno, se va a generar esa discusión seguramente en la sociedad, de cuán cierta es la situación".

Con relación a las declaraciones del funcionario municipal, Ripoll explicó que "en realidad en la versión del compañero, lo que él nos manifiesta, y que es lo que ha manifestado en las declaraciones también, es que hubieron disparos, que en esta filmación no se ven. También se plantean golpes, que tampoco se ven. Se ve algún forcejeo, pero no se ven ni golpes, ni que lo esposen". Por último, sostuvo que "sinceramente, lo que tenemos es que esperar".