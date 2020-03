Exsenador Pedro Bordaberry informa que su test de COVID-19 dio positivo

Mediante un video que circula en redes el exsenador Pedro Bordaberry comunica que es uno de los contagiados del COVID-19.

El mensaje del exsenador inicia con "hola amigos, les cuento que me dio positivo el coronavirus, no estuve en China, no estuve en España ni en ningún casamiento". Con respecto a su estado indica que "me siento como que si hubiera tenido una gripe"- Bordaberry aprovecha en este video para agradecer al personal de la salud, "unos capos corriendo riesgos de contagiarse atendiendo gente que se agarró coronavirus como yo". El exsenador finaliza con una reflexión "acá hay que ponerle el hombro todos juntos, yo seguí los consejos que ellos dieron, de esto se sale y siempre hay un mañana"