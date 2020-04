Presidente Lacalle Pou: Clases en escuelas rurales son una luz de esperanza que generó Uruguay

La recuperación de las clases en algunas escuelas rurales es una luz de esperanza que generó Uruguay y un día muy importante frente a la pandemia de COVID-19, aseveró el presidente Luis Lacalle Pou, este miércoles 22. Subrayó que este hecho es producto del ejercicio responsable de la libertad de los uruguayos. Por otra parte, opinó que las renuncias en la Administración de Servicios de Salud del Estado fueron inoportunas.

“Fue un día desafiante para la realidad del país, hoy movíamos una perilla particularmente sensible y, cuando un gobernante toma una decisión con respecto a los niños y los docentes es de mucha responsabilidad”, subrayó Luis Lacalle Pou al inicio de la conferencia de prensa, este miércoles 22 en la Torre Ejecutiva.

Estuvo acompañado por el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas; el director de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, y el presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, Robert Silva.

En su alocución, reconoció el esfuerzo de docentes, alumnos y padres, tanto los que enviaron a sus hijos a las escuelas rurales como los que no. Según expresó, comprende ambos sentimientos en el marco de una decisión de Gobierno que estableció la concurrencia voluntaria a clases.

Lacalle Pou indicó a esta reapertura de clases en las escuelas rurales como la demostración del rumbo hacia una transición que conducirá a la nueva normalidad. “Hoy el Uruguay, particularizado en sus docentes y niños, generó una luz de esperanza”, afirmó.

Agregó que este retorno a las clases fue posible porque los uruguayos han disfrutado de su libertad en forma responsable. Destacó que la mayoría entendió el mensaje y subrayó a este momento como un punto de reflexión para aquellos que, de forma irresponsable, actúan fuera de parámetros y protocolos.

El mandatario hizo referencia a que actualmente el Gobierno cuenta con el asesoramiento de una comisión de científicos integrada por Rafael Radi, Fernando Paganini y Henry Cohen, y coordinada por el contador Isacc Alfie. “Lo empírico nacional pasará a tener soporte científico”, apuntó. Agregó que el responsable último de las medidas es el presidente de la República y el equipo que lo rodea, especialmente quienes ejecutan las decisiones.

Renuncias en ASSE son inoportunas en el contexto de la pandemia de COVID-19

Consultado por los medios informativos respecto a las renuncias que se produjeron en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y cómo afectaron los servicios, dijo que el hecho y sus efectos fueron analizados. “No le corresponde al presidente de la República analizar las causas”, sostuvo, y añadió que trata de ser un fiel representante de todos los uruguayos a pesar de haber formado su opinión.

“Mi rol es analizar las consecuencias prácticas de este tipo de situación, que no nos alegran. Sin hacer un juicio de valor, no nos parece oportuno”, enfatizó, y recordó que estos momentos son de fuerte tensión para la sanidad nacional y que el Estado debe cumplir una importante función. “No quiero juzgar la actitud, no me parece oportuno en el momento que estamos viviendo”, resaltó.

En términos funcionales, dijo que esta situación obliga a recalcular y que por el bien de los uruguayos espera que el tema sea subsanado rápidamente.

Manifestó que todo el sistema de salud está dedicado al coronavirus y que muchos uruguayos están reclamando que sus patologías sean atendidas. Agregó que hay cobros de prestaciones que no se deberían realizar, como las vacunas a domicilio. Explicó que en los próximos días el Gobierno tomará medidas, porque hay cápitas asignadas y prestaciones que son gratuitas para los uruguayos.