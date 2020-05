Director de la Secretaría Nacional de Cuidados, Daniel Radío, dijo que ofrecen herramientas interesantes para favorecer proceso de habilitación de hogares de ancianos

Como es de conocimiento del lector, el Dr. Daniel Radío es el nuevo director de la Secretaría Nacional de Cuidados. Esta Secretaría Nacional de Cuidados funciona en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social y tiene como objetivo articular y coordinar la ejecución de los propósitos del Sistema de Cuidados.

Para conocer más detalles de cómo vienen trabajando, sobre todo en el sector de los ancianos, entrevistamos al Dr. Daniel Radío. Comenzó explicando que “la Secretaría de Cuidados, se llama secretaría y no se llama dirección, justamente porque es la secretaría del Sistema Nacional de Cuidados y en particular de la Junta Nacional de Cuidados que es presidida por el Sr. ministro de Desarrollo Social, pero que es interinstitucional. Está integrada por múltiples organismos”.

Dijo que “en el caso concreto de los establecimientos de larga estadía para personas mayores, la Secretaría, actuando en conjunto con el MSP y el MIDES, coordina y actúa como un articulador para un fin compartido entre estos organismos.

Al MSP le corresponde habilitar y fiscalizar en materia sanitaria.

Al MIDES, a través de Inmayores le competen las condiciones sociales, fiscalizar el respeto a los derechos de los usuarios y el tipo de recursos humanos, emitiendo el certificado social en el proceso de habilitación.

La Secretaría Nacional de Cuidados es específicamente responsable de validar las competencias de los trabajadores, procurar las instancias de capacitación e inscribir a quienes egresan en el Registro Nacional de Cuidados.

Pero el rol más importante es el de articulador de los otros organismos involucrados, promoviendo el diálogo y el encuentro para el cumplimiento de los objetivos comunes”.

Sobre la habilitación de cientos de hogares de ancianos, que aún no han finalizado el trámite, señaló que “el proceso es lento porque es complejo. La habilitación exige el cumplimiento de un umbral mínimo de calidad.

Me parece importante destacar que el sistema aporta, a través de la Secretaría de Cuidados, herramientas interesantes para favorecer el proceso de habilitación y para que no se queden por el camino, como el instrumento que hemos denominado 'Cuidados más Calidad': préstamos de bajo interés para posibilitar mejoras de infraestructura o de mobiliario así como para capacitación de los recursos humanos.

En cualquier caso estamos dispuestos a favorecer el diálogo entre los estamentos involucrados en procura de nuevas herramientas”.

En cuanto al Sistema de Cuidados y su apoyo a personas con dependencia, Radío explicó que “tenemos el servicio de Asistentes Personales (AP) para personas en situación de dependencia severa. Pueden actualmente postular a este servicio, las personas hasta los 29 años de edad y las personas de 80 y más años.

Al servicio de Tele Asistencia para personas en situación de dependencia leve y moderada, pueden postular las personas a partir de los 70 años.

El servicio de Centros de Día actualmente está funcionando a distancia porque no se promueve el encuentro presencial, pero es para personas a partir de 65 años en situación de dependencia leve y moderada. Si bien estos Centros de Día no funcionan de manera presencial por la emergencia sanitaria, sí se ofrece seguimiento, acompañamiento, contención y propuestas de distintas actividades a las personas usuarias.

Respecto al apoyo que se ofrece por el Sistema de Cuidados, manifestó que “los Asistentes Personales deben cumplir 80 horas al mes, que las personas pueden distribuir como lo necesiten. Y las tareas refieren a las necesidades de ayuda para las actividades de la vida diaria que requiera la persona en situación de dependencia severa. En este sentido, las tareas pueden acordarse, aunque siempre deben realizarse en un marco de promoción de la autonomía.

La restricción es que el AP no puede (porque no debe) realizar tareas que competen a otras disciplinas, como puede ser la enfermería, así como tampoco tareas domésticas”.

En cuanto al costo de ese servicio, Radío señaló que “el servicio de Tele Asistencia en Casa tiene la misma modalidad de financiamiento solidario que los Asistentes Personales. A las personas se les define un nivel de subsidio en función del ingreso per cápita del hogar. Hay algunas personas para quienes el servicio es gratuito, no tienen que pagar nada. Otras personas tienen que pagar un 33%, o un 67%, o el 100%.

Pero aún quienes deben pagar el 100%, se benefician de la regulación del servicio y del precio pautado desde el SNIC. En los casos en que la persona tenga que pagar una parte, debe abonarla directamente a la empresa del SNIC que ha seleccionado de entre las 5 empresas habilitadas. El costo del servicio, en el caso de que no correspondiera el subsidio, es de $ 1.500, aproximadamente.

El director de la Secretaría Nacional de Cuidados indicó que tiene por delante varios desafíos.

“Por ejemplo, no es posible saber si mejoramos aquello que no se evalúa; y no es posible evaluar aquello que no se mide.

Es así que entendemos que sería importante hacer un esfuerzo por cuantificar, al menos algunos efectos. En particular conocer si estamos teniendo algún impacto en lo relativo a la división sexual del trabajo. Saber, por ejemplo, si efectivamente estamos favoreciendo la inserción de la mujer en el mercado de trabajo.

Y también estudiar la posibilidad de introducir algunas herramientas como el sistema de “bonos” (un programa de aporte al cuidado permanente) que podría colaborar en el caso de que sea necesario clausurar algún establecimiento de larga estadía.

Pero todo esto va a estar supeditado a un debate que se desarrollará en los próximos meses y que será lo que, en definitiva, defina la asignación final de los recursos.

El antecedente, hace cinco años, no es muy alentador, dado que la sociedad uruguaya en la discusión presupuestal, optó por desviar gran parte de los recursos originalmente destinados al Sistema de Cuidados, hacia otros destinos.

Nuestro punto de vista es que invertir en el Sistema es ganar en eficiencia: es más caro no tener sistema de cuidados, que tenerlo.

Esta pendiente la elaboración de un nuevo Plan de Cuidados.

Al finalizar, el director de la Secretaría de Cuidados, nos expresó que “en el marco del 1° de Mayo, debo destacar que los cuidados son un derecho y una función social. El Sistema ha logrado hacer visible un trabajo que en nuestra sociedad históricamente se realizó en general por parte de las mujeres y de manera no remunerada.

Se visibiliza ese trabajo, se le da valor y se crean nuevas fuentes de trabajo.

Además, se apuesta a la dignificación de las y los trabajadores y a su profesionalización, a través de la capacitación y de la mejora de las condiciones laborales”.