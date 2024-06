Momentos de tensión en entrevista realizada por Orlando Petinatti a Juan Raúl Ferreira

Details Friday, 21 June 2024 22:27

Esta semana, Orlando Petinatti, reconocido comunicador y conductor de Malos Pensamientos, tuvo una intensa entrevista con Juan Raúl Ferreira, hijo de Wilson Ferreira Aldunate, destacado líder nacionalista.

El domingo 16 de junio se conmemoró el retorno al país del líder nacionalista Wilson Ferreira Aldunate, exiliado durante la dictadura militar que duró de 1973 a 1985.

La conversación comenzó de manera serena, pero rápidamente se tornó tensa cuando el tema de la "lealtad" política fue abordado. Ferreira se sintió ofendido por las preguntas de Petinatti y acusó al comunicador de "falta de respeto".

"Hoy no se ve el nivel de lealtad a la estructura partidaria que existía antes. Antes el que nacía blanco moría blanco, el que nacía colorado moría colorado", afirmó categóricamente Juan Raúl Ferreira (JRF).

Fue entonces cuando Orlando Petinatti (OP) repreguntó: "¿Entonces, usted lo que está diciendo es que fue desleal al Partido Nacional?"

La reacción de JRF no se hizo esperar: "¿Por qué estoy diciendo eso?"

"Porqué usted dice que hoy en día no se ve la lealtad que existía antes", argumentó OP.

A partir de allí, la entrevista fue tornándose cada vez más intensa. El cruce de declaraciones fue subiendo de tono, con acusaciones de traición e imbecilidad.

"No, la lealtad en el sentido de la adhesión. Lo mío fue otra cosa. No fue irme porque…", aclaraba JRF cuando le interrumpió OP: "¿Traición?"

"¿Traición? ¿Me estás preguntando si soy traidor? -preguntó JRF- Me niego a contestarte y me parece una falta de respeto la pregunta".

OP justificó: "Es una pregunta".

"No, es una falta de respeto", protestó JRF.

En ese momento, OP aclaró que "hay mucha gente que lo considera así, no yo".

JRF le increpó: "¿Hiciste una encuesta? ¿Y a ti te consideran un traidor?…" y retrucó "bueno, yo conozco gente que considera que tú sos un traidor".

"Vamos a hacer una cosa -dijo JRF buscando reorientar la conversación- a mi me invitaron a un programa para celebrar los 40 años del regreso de mi padre y lo que me encuentro es con un periodista, entre comillas...".

"No soy periodista -aclaró OP- soy un comunicador que hace preguntas".

"Comunicador entre comillas -ironizó JRF- Mucha gente me dijo 'no vayas, te va a provocar'. A mí me invitaron por los 40 años del regreso de mi viejo. Si querés asociarme a la guerrilla, decir que soy un traidor. Me voy del programa", puntualizó JRF.

"Si quiere retirarse no tengo ningún problema, sería increíble", replicó Petinatti.

Continuaron por varios minutos los intercambios y en determinado momento JRF le pregunta a OP: "¿Tú te consideras un imbécil?".

"No", respondió con naturalidad OP.

"Bueno, hay mucha gente que cree que sos un imbécil. Habrá gente que cree que soy un traidor", aseveró.

En otro momento de la entrevista, JRF cuestionó a OP por "no tener altura de saber tratar a un invitado".

La reacción de OP fue inmediata: "Es que vos no tenés la altura para contestar las preguntas".

A pesar de algunos momentos de calma, la discusión volvió a intensificarse cuando OP le preguntó a JLF si sentía perseguido y había "jugado un papel muy activo" durante la dictadura.

"En denunciar Peti. En las desapariciones y los crímenes del Toba -Héctor Gutiérrez Ruiz- y de Zelmar -Michelini- por favor, por lo menos respeta cuando estamos hablando cosas de este tipo.

La tensión no hizo más que aumentar hasta que OP decidió dar por finalizada la entrevista de manera abrupta y acalorada, echando del estudio de la emisora al militante político del Espacio 609: "Váyase, váyase, gracias".

JRF se negó a retirarse, contestando "ahora no me voy nada".

"Váyase, váyase", insistió OP.

"A mí no me echás de un programa que me invitaste", enfatizó JRF.

"Váyase -insistió OP- esta es la persona que usted es.

"Y esta es la persona que tú sos. Que insulta, que desacredita, respondió JRF.

Luego de finalizada la tanda a la que derivó el conductor, OP regresó al aire y expresó: "Abrí el micrófono. Nos faltó hablar del título trucho que compraste en la Universidad de Lasalle. Mirá como venías ahora... Chau. Pará, nos faltó hablar de los bienes que faltaban en la Embajada Argentina cuando fuiste embajador -nuevamente el conductor deriva a una pausa- Abrí. ¿Me estás pegando? Me estás agarrando del cuello, me estás agarrando del cuello. Tenés que retirarte porque me agarraste del cuello. No me toques, me sacaste los auriculares. Me agarraste del cuello. Mirá, hay una cámara ahí. Más vale que te vayas".

Cuando JRF intentó responder al micrófono, OP dispuso una nueva pausa.