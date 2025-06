Vacaciones de julio se mantendrán en una semana salvo decisión sanitaria excepcional

Details Saturday, 14 June 2025 03:00

Las vacaciones de invierno para la educación pública mantendrán su duración habitual de una semana, confirmó el presidente de la ANEP, Pablo Caggiani. Aunque la consejera Daysi Iglesias propuso retornar al esquema de dos semanas, la iniciativa fue descartada por las autoridades educativas.

Caggiani subrayó que no hay evidencia que respalde beneficios pedagógicos derivados del cierre prolongado de centros educativos. Por ello, la Dirección General de Educación Primaria optó por realizar una consulta al Ministerio de Salud Pública, aunque aún no se ha recibido respuesta.

Recordando antecedentes recientes, el jerarca explicó que el calendario puede adaptarse si existen razones sanitarias, como ocurrió en 2023 cuando se alteró el receso por el aumento de infecciones respiratorias. No obstante, la situación actual no amerita medidas extraordinarias. "En principio no vamos a innovar salvo que haya razones de fuerza mayor", sostuvo.

El receso invernal de Primaria se fija del 30 de junio al 4 de julio, mientras que Secundaria y UTU extenderán su descanso hasta el 11 y 12 de julio, respectivamente. En el caso de los colegios privados, el calendario depende del comienzo de clases de cada institución, aunque muchas cuentan con días disponibles para ofrecer una semana adicional de receso, según informaron representantes de Audec y Aidep.