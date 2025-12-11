Las clases comienzan el 2 de marzo

Details Thursday, 11 December 2025 18:54

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), además de fijar la fecha de inicio de cursos, definió un nuevo esquema de vacaciones que incluye una semana completa de descanso en setiembre.

El titular del organismo, Pablo Caggiani, detalló la redistribución de recesos y adelantó más actividades educativas durante el verano.

“Educación Inicial, Primaria y primero de Educación Media Básica iniciarán las clases el 2 de marzo. En tanto, en Educación Media, el comienzo del año lectivo será escalonado en función de los cursos y coincidirá con los días de esa semana”, explicó Caggiani.

Agregó que “la propuesta del nuevo calendario educativo para el año 2026 se trabajó en las direcciones generales, en base a un conjunto de evidencias sobre la afectación de los recesos. La misma incluye tres pausas de una semana, para estudiantes y docentes: en Turismo, en Julio y en setiembre.

“La reorganización busca equilibrar el descanso con la necesidad de asegurar mayor tiempo efectivo de aprendizaje”, expresó Caggiani y consideró que “Uruguay cuenta con un receso de verano muy extenso, lo que genera efectos negativos en los aprendizajes. Para abordar este problema, se evalúan alternativas para fortalecer los programas de verano educativo en Primaria, y buscar alternativas similares para la Educación Media Básica”.

Anunció Caggiani que para el próximo año, se prevé alcanzar alrededor de 190 días efectivos de clase, lo que “representa un equilibrio satisfactorio entre oportunidades de aprendizaje y tiempos de descanso para toda la comunidad educativa”.

Foto: ANEP