UNASEV y la Policía Nacional intensificarán controles a motos a partir de enero de 2026

Details Tuesday, 30 December 2025 13:40

A partir de la primera semana de enero de 2026, el Ministerio del Interior lanzará un operativo nacional para intensificar los controles sobre motocicletas, con el apoyo de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV). La medida busca reducir accidentes de tránsito y delitos asociados al uso de motos.

El subdirector de la Policía Nacional, comisario general Alfredo Clavijo, señaló que “Va a haber una operación de incremento exponencial en el control específicamente hacia las motos en todo el país”. Los controles abarcarán la libreta de propiedad, la licencia de conducir, el uso de casco y chaleco reflectivo, seguro obligatorio y las condiciones generales de circulación de las motocicletas.

Clavijo advirtió que las motos representan un riesgo tanto para la seguridad vial como para la seguridad ciudadana. Según datos de 2024, “casi el 40% de las rapiñas se cometieron en moto” y en el 25% de los homicidios con evidencia se utilizó este medio de transporte.

La operación también incluye la deschatarrización de vehículos irregulares mediante convenios con cooperativas sociales. Clavijo sostuvo que “Necesitamos destruir las motos cuando no son retiradas o no se paga la multa. Eso nos permite avanzar en este proceso”.

Marcelo Metediera, presidente de UNASEV, destacó la importancia de la fiscalización y la educación vial, señalando que “Se necesita presencia en la calle y que la gente sienta que hay un control real” y que “Si logramos establecer los temas de tránsito en la educación, la sociedad va a estar preparada desde otro lugar”.

El subdirector de la Policía Nacional señaló que los operativos se prolongarán de manera sostenida hasta que las estadísticas muestren una caída tanto en los accidentes de tránsito como en los delitos vinculados al uso de motocicletas.