Cinco nuevos radares en las rutas nacionales

Details Thursday, 08 January 2026 16:15

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) avanza en la instalación de cinco nuevos radares de velocidad en tramos de las rutas nacionales donde se registra un mayor riesgo de accidentes de tránsito.

Entre los puntos seleccionados se encuentran sectores de alta circulación vehicular y peatonal, así como zonas con antecedentes de incidentes.

Ubicación de los nuevos radares:

En la Ruta 1, en el empalme con Camino Basilio Muñoz (km 20) en Santiago Vázquez, se ajustará la velocidad máxima a 75 km/h.

En la Ruta 9, a la altura del acceso oeste a la ciudad de Rocha (km 205,380), se mantiene el límite de 60 km/h debido a la proximidad de ciclovías y la frecuente presencia de peatones.

La Ruta 26, en el acceso oeste a Río Branco (km 85), contará con un radar en una curva con visibilidad limitada, donde se ha registrado un alto número de siniestros. En este tramo la velocidad máxima será de 45 km/h.

Dos tramos de la Ruta 5, en la intersección con Camino La Redención (km 13,400) y Camino Fauquet (km 17,680), contaban hasta ahora con radares móviles del Ministerio del Interior. En ambos casos, se indicó que los dispositivos contribuyeron a disminuir la siniestralidad y se mantendrá el límite de 75 km/h.

Según informaron desde el MTOP, todos los radares comenzarán a operar el 1º de febrero de 2026, y se prevé difundir nuevamente la información antes de la fecha de inicio de fiscalización.

