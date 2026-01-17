Sunday, 18 January 2026

 
TITULARES

Polémica en la Caja de Profesionales por partida de $ 131.520 aprobada para el próximo directorio

Details
Saturday, 17 January 2026 15:25

El Directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios aprobó, por mayoría, una partida mensual de 20 Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC), equivalente a unos $ 131.520, para los próximos directores, pese a que la ley establece que esos cargos deben ser honorarios.

La resolución fue votada cuatro a dos, con el rechazo del presidente Daniel Alza y la vicepresidenta Virginia Romero, quienes la impugnaron ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), dejando la medida en suspenso. Votaron a favor el representante de los jubilados, el futuro presidente de la Caja de Profesionales, Fernando Rodríguez Sanguinetti, y los dos delegados del Poder Ejecutivo. El director Blauco Rodríguez no participó y pidió reconsiderar la decisión.

El tema generó cuestionamientos políticos. El diputado Conrado Rodríguez calificó la medida de “totalmente ilegal”. Además, un informe jurídico de la propia Caja señaló que asignar un monto fijo sin rendición de gastos constituye un “indicio claro de ilegalidad”.

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, manifestó sorpresa y desacuerdo con la resolución y aseguró que el gobierno analiza un mecanismo de revisión.

Espacio patrocinado

RECIENTES

Haga click en el aviso para más información 👇

January 17, 2026

Inauguran este sábado el Estadio Arenas de Costa Azul

January 17, 2026

Mercosur y la Unión Europea firman hoy el acuerdo de libre comercio en Asunción

January 17, 2026

Polémica en la Caja de Profesionales por partida de $ 131.520 aprobada para el próximo directorio

January 17, 2026
Actualidad

EDICIÓN

CLASIFICADOS

VIDEOS

Casas naturales

July 11, 2022

MI CUENTA

ENLACES

  • BCU
  • BROU
  • BPS
  • BSE
  • DGI
  • Juegos Azar

LAS MÁS LEÍDAS

ACTUALIDAD

Infórmese a través de ACTUALIDAD

ACTUALIDAD Portal

Copyright © 2026 ACTUALIDAD. Todos los derechos reservados.